Cold case Cella: sulla scena del delitto ritrovato un piccolo anello. Di chi era?

Un anello di poco valore fu ritrovato dagli inquirenti nello studio commercialistico di Chiavari, dove lavorava Nada Cella, uccisa con ferocia venticinque anni fa.

A chi apparteneva? “Sicuramente non alla vittima”, spiega il legale genovese Sabrina Franzone che ha lavorato alla riapertura del caso con la criminologa Antonella Pesce Delfino. “La mamma di Nada - chiarisce - non lo riconobbe come appartenente a sua figlia”.

Potrebbe quindi essere di chi quel giorno ha tolto la vita alla giovane segretaria. Ed è anche in questa direzione che indagano gli investigatori, così come proseguono le indagini sul bottone molto particolare, ritrovato accanto alla vittima.

Si tratta di un “Great seal of the State of Oklahoma”, sul quale erano già stati fatti degli accertamenti: sembrava appartenere alla giacca di un ex fidanzato di Annalucia Cecere - la ex maestra bovesana che recentemente è stata iscritta nel registro degli indagati con la pesante accusa di omicidio -, che già allora e per poco tempo, venne “attenzionata” dagli inquirenti.

L’ex fidanzato è stato sentito in procura - al tempo del delitto e anche in queste settimane - e fu lui stesso a dire di non essere sicuro che quel bottone appartenessero davvero ad una sua giacca.

“Il paragone - precisa l’avvocato Sabrina Franzone - venne fatto attraverso delle fotografie e l’ipotesi che si trattasse di bottoni diverse scaturì dalla diversità dei colori: bronzo uno, oro l’altro. Credo non sia facile determinare con così tanta precisione una sfumatura di questo tipo attraverso delle fotografie”.

E per quanto riguarda l’anello? “Qui le cose si complicano ancora di più - conclude il legale -, perché ci sono sempre stati dei dubbi su quell’oggetto. Non è mai stato classificato in maniera chiara nei reperti e potrebbe essere anche solo un anello di metallo tipo quelli che si usano per tenere le chiavi”.

Anello di metallo che, come altri reperti, non ha ancora trovato una sua collocazione definitiva all’interno del grande puzzle da ricostruire per inchiodare l’assassino di Nada.