Cuneo: è scomparsa Giovanna Picco, vedova del professor Olivero

In lutto la comunità cuneese per la scomparsa di Giovanna Picco: l'insegnante 93enne - vedova del celebre collega Olivero - si è spenta nella propria abitazione di Cuneo questa notte.



La scuola elementare "Luigi Einaudi" di corso Galileo Ferraris a Cuneo era stata la sua ultima "casa professionale", ma Giovanna aveva praticato, sin dal dopoguerra, in diversi paesi della provincia.



Madre di diversi figli, tra cui Andrea - viceministro all'Agricoltura, senatore ed ex-presidente nazionale dell ACLI - , lascia nipoti e pronipoti. L'ultimo saluto le verrà dato martedì 16 novembre alle 14.30 nella chiesa del Sacro Cuore. Poi, la tumulazione nel cimitero di Beinette.



"Stanotte la nostra “regina madre” come talvolta scherzando la chiamavano, ci ha lasciato - la ricorda Andrea sul proprio profilo Facebook - . La immaginiamo con papà, magari sulle nostre montagne dove si erano conosciuti. Siamo tristi, ma abbiamo il cuore colmo di riconoscenza per tutte le cose belle che ci ha donato".