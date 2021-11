Saluzzese, chiusa al traffico fino a domani la statale dei Laghi di Avigliana

Da ieri e fino alle 19 di domani sera (mercoledì 17 novembre) è chiusa al traffico la Strada Statale 589 dei Laghi di Avigliana.

Lo ha disposto l’Anas per consentire i lavori di rifacimento e rafforzamento di tratti di pavimentazione stradale dal km 60+800 al km 61+130 su tutte le corsie.

Il traffico della Statale proveniente da Pinerolo viene deviato sulla Tangenziale Est di Saluzzo in corrispondenza della rotatoria.

E’ consigliato un percorso alternativo per chi proviene da Pinerolo e deve entrare nell’abitato di Saluzzo: una volta immessi nella Tangenziale Est di Saluzzo occorre proseguire per circa 1 km e, alla rotatoria, prendere la prima uscita imboccando la SP 663 in direzione Saluzzo; quindi proseguire per circa 1,7 km fino a raggiungere nuovamente la SS 589 in corrispondenza della rotatoria al km 61+900 circa; viceversa per il traffico in uscita da Saluzzo in direzione Pinerolo.