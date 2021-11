Pian Munè di Paesana, è arrivata la neve

Ci siamo! La stagione invernale sta arrivando e a Pian Munè sta scendendo la prima neve a fare da fondo alle piste da sci che apriranno in via ufficiale l’8 dicembre.

Sta per cominciare un inverno di ripartenza dello sci dopo 1 anno e mezzo di stop forzato.

La carica di energia positiva è tanta e i lavori si sussuegono a ritmi serrati per far trovare la stazione sciistica pronta ad accogliere gli sciatori.

Un ricco calendario di eventi si sta andando a delineare per non far mancare intrattenimento e divertimento per tutti.

Si partirà l’8 dicembre anche con le cene in Baita con salita in quota con ciaspole o Sci d’alpinismo o con il gatto delle nevi cabinato.

La formula delle serate quest’anno prevede una doppia scelta: la merenda sinoira per chi vuole salire al tramonto (cena 18 euro) oppure la classica cena con menù tipico (venerdì e domenica sera 23 euro – sabato sera 28 euro).

Sabato 18 dicembre torna il suggestivo Presepe Vivente alle meire pian croesio, un evento unico nel suo genere. Raggiungibile solo a piedi, illuminato solo da fiaccole e bracieri, con figuranti, antichi mestieri, canti tradizionali e la capanna di Gesù Bambino.

Dalle ore 21 alla mezzanotte.

Quella sera i rifugi saranno aperti per la cena all’interno o con servizio asporto all’esterno.

Le vacanze di Natale saranno poi dedicate alla musica con concerti in quota.

I rifugi propongono la cena della Vigilia e il pranzo di Natale con menù natalizio.

I maestri di sci intanto hanno aperto le iscrizioni alle lezioni private e di gruppo e ai corsi di sci delle vacanze natalizie (4 lezioni da 2 ore a 95 euro) – Contatto maestri 3489519106.

Insomma, tutto è davvero pronto per la stagione bianca e l’entusiasmo per la ripartenza è alle stelle!

Per qualsiasi altra informazione Pian Munè è a disposizione via mail all’indirizzo info@pianmune.it o via messaggio whatsapp al numero 3286925406.