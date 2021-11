Incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 19 novembre, sull'Altipiano a Mondovì.

Una signora, di 71 anni, A. S., è stata urtata da un'auto mentre si trovava a piedi in corso Italia.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha soccorso la signora trasportandola al pronto soccorso dell'Ospedale Regina Montis Regalis per accertamenti e per prestare le cure necessarie, e la Polizia Municipale per regolare il traffico.