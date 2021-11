Limone Piemonte: assegnate le borse di studio ai giovani talenti

Si è svolta nella mattinata di ieri, giovedì 18 novembre 2021, presso la sede limonese del Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo sportivo “De Amicis”, la cerimonia di consegna delle borse di studio agli studenti della sezione distaccata che durante l’anno scolastico 2020/2021 si sono distinti per meriti scolastici e sportivi.

La cerimonia ha visto protagonisti 21 studenti-atleti premiati con borse di studio accompagnate dai relativi attestati di merito dal consigliere comunale con delega allo Sport Luca Ferrari e da due dirigenti scolastici: il professor Paolo Romeo, recentemente nominato alla guida dell’istituto, e la professoressa Mariella Rulfi, sua predecessora nello stesso incarico e fresca di pensionamento, che ha premiato i suoi ex alunni uscenti della classe 5^ frequentanti il Liceo sportivo lo scorso anno.

“Sono soddisfatto che anche quest’anno il Comune di Limone sia riuscito a stanziare la stessa cifra dei passati anni scolastici – commenta Luca Ferrari -. La consegna delle borse di studio è stata anche l’occasione per annunciare ai professori e ai ragazzi che nei prossimi mesi saranno terminati i lavori di realizzazione del Convitto, un progetto già avviato dalla precedente amministrazione e portato avanti con convinzione da quella attuale.

Il Convitto a partire dal prossimo anno scolastico sarà pronto per ospitare gli studenti fuori sede. Un risultato che ci rende orgogliosi, promosso nell’ottica di potenziare questa realtà che unisce scuola e sport e che rappresenta un’eccellenza non solo per il nostro paese ma più in generale per tutto il territorio cuneese”.

L’elenco degli allievi della sezione limonese del “Liceo Sportivo” premiati con la borsa di studio del Comune di Limone: Pietro Ambrosione (per meriti scolastici), Melissa Astegiano (per meriti scolastici e sportivi), Corrado Barbera (per meriti scolastici e sportivi), Alessandro Barucco (per meriti scolastici), Erica Blangero (per meriti scolastici), Alessandra Caffagni (per meriti scolastici e sportivi), Gabriele Casale Alloa (per meriti scolastici),Emily Dalmasso (per meriti scolastici e sportivi), Virginia Donolato (per meriti scolastici), Sara Caterina Dotta (per meriti scolastici), Gaia Dutto (per meriti scolastici), Niccolò Fantino (per meriti scolastici), Giorgia Fassola (per meriti scolastici), Leonardo Ferrari (per meriti scolastici), Andrea Ferrero (per meriti scolastici), Beatrice Garbasso (per meriti scolastici), Andrea Ghigo (per meriti scolastici), Gloria Guzzo (per meriti scolastici), Lucretia Petre (per meriti scolastici), Edoardo Saracco (per meriti sportivi), Carlotte Servetto (per meriti scolastici), Maddalena Tosello (per meriti scolastici).