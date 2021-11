Allarme nella notte, a Gambasca, per un’auto fuoristrada

Mobilitazione di soccorsi, nella notte, a Gambasca, in Valle Po, per un incidente stradale lungo la strada provinciale 117. Intorno alle 5 è scattato l’allarme per un’auto, una Fiat Punto, uscita rovinosamente di strada. Ad allertare il numero unico per le emergenze 112 è stato un passante.



Dopo la chiamata di emergenza, sul posto sono giunti il 118, con l’automedica partita da Paesana, un’ambulanza della Croce verde di Saluzzo, i Vigili del fuoco di Saluzzo, e le Forze dell’ordine. All’arrivo dei soccorritori, però, il conducente del mezzo si era già allontanato spontaneamente dal luogo dell’incidente.



Le squadre di soccorso hanno verificato che nei paraggi del luogo dell’incidente non vi fosse nessuno. I Vigili del fuoco hanno inoltre messo in sicurezza l’auto incidentata, in attesa della rimozione da parte del soccorso stradale.