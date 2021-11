Con i fondi del PNRR Cervasca punta al collegamento tra Santa Croce e Cuneo

170.000 euro: è questa la cifra accordata dal PNRR al Comune di Cervasca come finanziamento a progetti d’intervento sul patrimonio pubblico, stante la comunicazione inviata dalla Regione Piemonte al termine della scorsa settimana.



Secondo il sindaco Enzo Garnerone questi fondi andranno a coprire l’intervento di collegamento tra la frazione Santa Croce e la città di Cuneo: “Attualmente siamo arrivati sino al confine con il territorio di Cuneo – specifica il sindaco - , la nostra intenzione è quella di concludere il marciapiede che va da tetto Bonelli verso il concentrico di Santa Croce di Vignolo continuandolo dove possibile, e realizzando nel resto del tratto una pista ciclabile”.



Il progetto ha un costo totale di 220.000 euro. “Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto il finanziamento, molto ambito, – conclude il sindaco – e ringrazio l’ufficio tecnico per il lavoro svolto. Continueremo a concorrere ai bandi extra-comunali, che per il solo 2021 hanno fruttato alla città oltre 400.000 euro di finanziamenti”.