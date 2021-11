Autocisterna in fiamme sulla tangenziale di Alba

Intervento in corso da parte dei Vigili del Fuoco per un incendio che ha interessato un’autocisterna per il trasporto di zucchero in transito sulla tangenziale albese, nel tratto compreso tra l’uscita di Castagnito e quella di Alba Est, in direzione della capitale delle Langhe.

Sul posto stanno operando due squadre di Vigili del Fuoco provenienti da Alba e una terza arrivata dal Distaccamento Volontari di Bra, insieme ai Carabinieri del Comando albese e alla Polizia Locale cittadina.

L'incidente non ha fortunatamente causato feriti.

Nella foto un’immagine del mezzo in fiamme pubblicata su Facebook da Ermanno Scaglione.