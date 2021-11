Saluzzo, nelle farmacie e panetterie sacchetti per dire “no” alla violenza contro donna

“La violenza è un male curabile” un nuovo significativo slogan rafforza il messaggio del “no” alla violenza contro la donna, veicolato da sacchetti di carta che le farmacie e parafarmacie della città, distribuiranno ai loro clienti.

La nuova iniziativa firmata dal club Zonta Saluzzo, si affiancherà alla distribuzione dei sacchetti di carta con la scritta “La violenza non è pane quotidiano” da anni promossa dal sodalizio femminile nelle panetterie, in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna.

Sui sacchetti di carta anche il numero antiviolenza e stalking 15.22 con l’invito a comporlo in caso di bisogno.

“Sono circa 2.000 sacchetti per contenere il pane e 1.000 per le farmacie donati come sempre dalla ditta Icas di Saluzzo e con il contributo per la stampa delle etichette della Edelweiss - spiega la presidente del club femminile Anna Maria Gavatorta che ricorda anche il momento forte delle azioni a sostegno della battaglia internazionale "Zonta Says no" contro la violenza: la messa, sabato 28 novembre alle 18, nella chiesa di Sant’Agostino che sarà celebrata dal vescovo monsignor Cristiano Bodo in ricordo delle donne vittime di violenza.

Tra le iniziative simboliche, grazie alla collaborazione con il Comune, l’illuminazione di colore rosso di alcuni monumenti della città: la torre civica, la fontana del rialzo di piazza Garibaldi, il campanile del duomo, il campanile di Castellar.