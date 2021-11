A Pianfei torna il presepe meccanico in Crusà

Gli "Amici del Presepe" di Pianfei non si erano fermati neanche con con pandemia.

Lo scorso anno, a causa delle restrizioni per il contenimento del covid, il tradizionale presepe meccanico nella Crusà non aveva potuto essere allestito e aperto al pubblico, così i personaggi e le statuine che lo compongono erano state esposte nelle vetrine dei commercianti locali per un'esperienza "diffusa".

Quest'anno, finalmente, il presepe torna nella Crusà, nella sua veste tradizionale, e sarà visitabile dal 25 dicembre al 9 gennaio 2022.

L'esposizione sarà aperta tutti i giorni, dalle 15 alle 18.30. Tante le attività collaterali che verranno proposte nei giorni delle festività natalizie, dal mercatino di Natale agli appuntamenti con panettone, cioccolata calda e vin brulè.

L'accesso alla visita del presepe sarà consentito solo ai possessori di green pass.