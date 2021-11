A Monchiero la giornata del ringraziamento con la benedizione dei mezzi agricoli [FOTO]

La Pro loco Monchiero in collaborazione con l’amministrazione comunale e la parrocchia Beata Vergine del Rosario, nell’ottica di una sempre maggior sinergia, oggi, domenica 28 novembre, ha organizzato la giornata del ringraziamento unitamente alla benedizione dei trattori e macchine agricole.

Per l’occasione la piazza dei Benefattori adiacente la Chiesa Parrocchiale è stata chiusa e sono stati allineati ben 39 trattori con i rispettivi proprietari/conducenti.

La S. Messa è stata celebrata da Don Angelo Carosso coadiuvato dal diacono Nicolò Scalabrino alle 9.45 ed al termine sono stati Benedetti tutti i trattori. Era presente il sindaco Riccardo Ghigo, gli assessori Costa e Bernocco e buona parte del consiglio comunale.

Alle 12.30, presso il ristorante AJO’ in piazza Nassirija a Monchiero è stato servito un ottimo pranzo al quale hanno partecipato ben 62 persone.

A tutti i partecipanti alla manifestazione il sindaco coadiuvato dal consigliere all’agricoltura Gian Franco Clerico e dal rappresentante della Pro Loco Monchiero Andrea Canis hanno consegnato un attestato di partecipazione in segno di riconoscenza, stima ed amicizia.

La manifestazione si svolta nel pieno rispetto delle norme Covid 19 vigenti.

I ringraziamenti vanno a Don Angelo ed al Diacono Nicolò, a tutta la Pro loco Monchiero ed in particolare al suo Presidente Walter Rovella, che pur non essendo presente per motivi familiari ha delegato il collega Andrea Canis che ha organizzato in modo esemplare il raduno dei trattori, al Messo Comunale Dario Porasso ed all’Amministrazione Comunale tutta.

Un modo semplice per evidenziare l’importanza del lavoro della terra e ricordare il vero significato della parola solidarietà che indica aiutare chi si trova nel bisogno.