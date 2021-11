Rotary e Rotaract Saluzzo in campo per la Colletta Alimentare

Rotary Saluzzo e giovani Rotaract sono stati impegnati anche quest’anno (sabato 27 novembre) in aiuto, con le altre forze di volontariato, per la Colletta Alimentare che, dopo la versione dematerializzata dello scorso anno, compie 25 anni ed è ritornata in presenza, per donare e distribuire alimenti a chi è in difficoltà.

"Siamo convinti del valore di questo gesto di carità, semplice ma fondamentale nella sua essenza e da anni siamo presenti all’appuntamento in campo con gli altri" – sottolinea il presidente Rotary Saluzzo Cesare Pallo.

Sono stati coinvolti nella colletta alimentare alcuni supermercati della città: Mercatò Extra, Lidl di via Revello, Penny di via Pinerolo, Mercatò in via Circonvallazione, Presto Fresco di piazza Risorgimento.

I bancali di prodotti andranno al Banco Alimentare che li distribuirà alle strutture di carità.