A Nucetto i dipendenti Alpitel sciperano contro la chiusura della sede

Due ore di sciopero per protestare contro la chiusura della sede di Nucetto dell’Alpitel, annunciata lo scorso ottobre dal gruppo Psc della famiglia Pesce.



L’azienda aveva comunicato in una riunione l’intenzione di chiudere lo stabilimento in Val Tanaro con il trasferimento dei dipendenti impiegati a Beinasco.



Una tegola per i dipendenti e per l’intera vallata, un boccone amaro da mandar giù, soprattutto dopo l’accordo al Mise sui contratti di solidarietà per i dipendenti della Alpitel, siglato a marzo 2020.



Lo sciopero è stato indetto per domani, mercoledì 1° dicembre, dalle 8 alle 10.