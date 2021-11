Candidatura Saluzzo Monviso 2024 Capitale italiana della cultura: c'è il dossier!

Con la presentazione e la consegna ai sostenitori andrà online il dossier di candidatura di Saluzzo con le Terre del Monviso a Capitale italiana della cultura 2024.

Nella logica della trasparenza e della partecipazione, che ha contraddistinto l’intero percorso di candidatura, il dossier sarà accessibile a tutti, liberamente, scaricabile dal sito www.saluzzomonviso2024.it.

L’evento di presentazione e consegna del dossier è in programma sabato 4 dicembre alle ore 18 al Cinema Teatro Magda Olivero. A seguire, alle 19.30, l’appuntamento si sposta in piazza Vineis per l’accensione del logo Saluzzo Monviso 2024 in versione natalizia.

Una montagna di futuro - il titolo del dossier di Saluzzo Monviso 2024 consegnato al Ministero per i beni e le attività culturali - è il risultato di un processo collettivo di ascolto e condivisione. Il progetto di candidatura punta sui giovani, e in particolare sui giovanissimi. «Riteniamo – sottolinea il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni – che l’azione educativa debba essere prioritaria, motore delle idee, delle speranze e anche delle relazioni tra generazioni. Saranno proprio le scuole, che hanno partecipato in massa alla costruzione delle immagini e delle parole con cui abbiamo redatto il dossier, ad essere il motore, punto di partenza e di arrivo, dell’intero progetto». Ed è proprio dalle parole scritte dai piccoli bimbi delle scuole dell’infanzia su grandi e morbidi mappamondi blu lanciati nel cielo di Saluzzo, che sono state selezionate le 18 parole che contraddistinguono il programma culturale.

Acciughe, alberi, animali, bicicletta, boccali, erbe, eresia, eroi, eterna giovinezza, falcetto, finestre, frutti, lucciole, messali, nuvole, pietre, prigione, toponimi per costruire una montagna di idee, di patrimonio, di natura, di saperi, di linguaggi, di imprese, di accoglienza e di futuro. «La montagna – spiega Paolo Verri, direttore pro bono Saluzzo Monviso 2024 – dopo molti decenni, forse secoli, torna (o finalmente diventa?) sinonimo di futuro: un luogo da abitare con coscienza, con coraggio, con continuità. Perché tutto ciò sia possibile, non basta tuttavia che questo accada per caso, per una contingenza: deve diventare progetto, al cui cuore ci deve essere un nuovo modello culturale, che nasce nei luoghi stessi in cui questo nuovo protagonismo cresce in maniera spontanea un luogo per giovani che la progettano, la promuovono, la producono».

Nelle prossime settimane saranno annunciati gli appuntamenti di Saluzzo Monviso 2024 di avvicinamento al 18 gennaio 2022, quando la commissione istituita dal ministro della Cultura Dario Franceschini esaminerà le 23 candidature pervenute e selezionerà i 10 progetti finalisti che saranno invitati alle audizioni pubbliche.