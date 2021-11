Cuneo sempre più "città dei Bersaglieri": 330.000 euro per l'organizzazione del raduno nazionale 2022

Cuneo ufficialmente città dei Bersaglieri: nella serata di ieri (lunedì 29 novembre) in consiglio comunale è stato votato – con l’unanimità del consenso – il vincolo sulle risorse a sostegno dell’organizzazione del raduno nazionale 2022.



L’amministrazione comunale ha messo quindi “in cassaforte” 330.000 euro di finanziamento, una misura già presentata in una specifica commissione bilancio la settimana scorsa: “Il cammino verso il raduno nazionale dei Bersaglieri che si terrà nel prossimo maggio prosegue a piè sospinto e si configura come un impegno non da poco – ha sottolineato il vicesindaco Patrizia Manassero nell’illustrazione della misura al consiglio comunale - . Le risorse messe in campo si sottopongono a vincolo: l’evento avverrà in primavera, ma in questo modo si rendono le risorse stesse fruibili senza dover attendere il prossimo avanzo di amministrazione”.



Il consigliere Giovanni Cerutti – anche presidente della commissione bilancio – ha accolto con favore la misura: “Il raduno sarà un evento veramente bello e importante, che consentirà ai cuneesi di uscire e vivere la città. Città che, prima ancora che degli Alpini e della Fanteria, è stata città dei Bersaglieri perché per quasi vent’anni ha ospitato ben tre compagnie, legate anche alla figura di Edmondo De Amicis”.