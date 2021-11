Alba, pedone investito da un’auto in corso Langhe

E’ stato trasportato all’ospedale di Verduno con un codice di gravità giallo l’uomo – un settantenne residente in città – che verso le 12.30 di oggi (martedì 30 novembre) è stato investito da un’automobile mentre era intento ad attraversare le strisce pedonali presenti alla metà di corso Langhe ad Alba, all’altezza dell'ufficio postale all’incrocio con via Crispi.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’emergenza 118 per i soccorsi del caso e la Polizia Municipale, chiamata a regolare la viabilità lungo il trafficato attraversamento cittadino e a compiere i rilievi utili a verificare le cause del sinistro.