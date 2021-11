Madonna dell’Olmo: chiusa per un incidente la Provinciale per Busca

In condizioni non gravi, è tuttora alle cure dei sanitari il conducente di uno dei due veicoli coinvolti nell’incidente verificatosi poco dopo le 13 di oggi (martedì 30 novembre) in località Madonna dell’Olmo a Cuneo, lungo la Provinciale 589 per Busca, all’altezza dello stabilimento Lannutti.



Oltre all’emergenza 118 sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco giunti dal Comando provinciale e la Polizia Municipale, intervenuta con due pattuglie per regolare l’inteso traffico presente lungo la trafficata strada di accesso in città, chiusa alla circolazione nell'attesa che i veicoli coinvolti nello scontro vengano rimossi.



In questo momento si segnalano lunghe code per i mezzi in arrivo da Busca, mentre la circolazione in uscita dal capoluogo viene deviata sulla Provinciale 25 per Tarantasca.