La CRI di Monesiglio scende in piazza per il Natale

Il Natale è ormai alle porte: iniziano ad accendersi le prime luminarie per le vie, si ergono, imponenti, addobbati e colorati, gli alberi nelle nostre case, i bambini compongono le loro letterine, si pensa ai regali per le persone a cui si vuole bene, si crea quell'atmosfera di magia che aspettiamo ogni anno.

Per questo Natale, la Croce Rossa di Monesiglio ha pensato di addolcire ancora una volta le vostre tavole. È iniziata, infatti, la vendita dei Panettoni Solidali Piemontesi di Albertengo, con il vino (barbera e nebbiolo) della Cascina Ca’ Rossa, nelle sedi della Croce Rossa a Monesiglio (tutti i giorni) e a Saliceto (il mercoledì dalle 15 alle 17). Inoltre, saranno presenti i Volontari per la vendita in ogni paese del nostro territorio; in particolare, a Saliceto, venerdì 3 dicembre (al mercato) e il 19 dicembre (durante i mercatini di Natale), a Camerana, domenica 5 dicembre (dopo la messa) e giovedì 16 (al mercato), a Monesiglio, martedì 7 e 14 dicembre (al mercato), a Prunetto, domenica 12 dicembre (dopo la messa), a Gottasecca, domenica 19 dicembre (dopo la messa), a Niella Belbo, giovedì 16 dicembre (al mercato), a Feisoglio, lunedì 6 dicembre (al mercato) e a Gorzegno, sabato 11 dicembre (dopo la messa).

La bontà del panettone solidale ormai è rinomata, ma la novità 2021 è il vino con l’etichetta artistica, fatta a mano, dedicata proprio alla nostra C.R.I. di Monesiglio con una meravigliosa frase dedicata, da un ragazzino della valle, a tutti i Volontari durante la pandemia!



Un gesto per augurare un felice e sereno Natale, ma non solo!

Infatti, con il ricavato, la Croce Rossa di Monesiglio provvederà a sostenere tutte le necessità e le attività di cui il nostro territorio ha bisogno, in modo particolare, quest’anno acquistando una nuova ambulanza che servirà i nostri comuni. Un servizio importante e un modo per la Croce Rossa di essere vicini alle persone sempre, sia nei momenti di difficoltà, sia in quelli di felicità in famiglia, attorno alla dolcezza di un panettone e ad una buona bottiglia di vino!