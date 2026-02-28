EVENTI / Addio a febbraio, benvenuto marzo: tutti gli appuntamenti del weekend

Ultimo appuntamento con il carnevale a Caraglio e tante occasioni per assistere a rappresentazioni teatrali e concerti in questo fine settimana nella Granda.

In molti teatri andranno in scena commedie in lingua piemontese e non mancheranno spettacoli di vari generi musicali, proprio nella settimana del Festival di Sanremo.

Mercatini, occasioni outdoor con ciaspolate e camminate nella natura, mostre d’arte e fotografiche, possibilità di visite “speciali” in luoghi esclusivi come il centro storico di Racconigi e il suo castello reale, completano le proposte del week end in provincia.

Da tenere sempre d’occhio le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 28 e domenica 1 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: NON TI VEDO NON MI VEDI

Sabato 28 febbraio, alle ore 17, quarto ed ultimo spettacolo della rassegna di Dispari Teatro dedicata a bambini e bambine 3-6 anni: "Non ti vedo non mi vedi" di Faber Teater, presso la Biblioteca 0-18 in via Santa Croce 6. Info: https://www.dispariteatro.it/

CUNEO: INVERNO AL PARCO

Sabato 28 febbraio, alle ore 15-16.30 "Detective della Natura > #volpi" presso La Casa del Fiume e dintorni. Info: www.parcofluvialegessostura.it

CUNEO: INAUGURAZIONE MOSTRA

Sabato 28 febbraio, alle ore 17 alla Galleria Senesi Arte in via XX Settembre inaugurazione della mostra “Gianni del Bue – Nello specchio magico della realtà”

CUNEO: COJ DE ‘D SA E COJ DE ‘D LA

Sabato 28 febbraio, alle ore 21, nel cinema teatro Don Bosco, andrà in scena la commedia in piemontese “Coj de ‘d sa e coj de ‘d la” con la compagnia “Attori per caso” di Roata Rossi. Info: 327 25 94 014.

CUNEO: VATE FIDÈ DI BACIALÈ

Sabato 28 febbraio alle ore 21, al teatro Toselli, la compagnia “J’amis del teatro” di Carmagnola presenterà la commedia in piemontese “Vate fidè di bacialè”, nell’ambito della rassegna “El teatro piemonteis”. Info: 347 87 38 733.

CUNEO: CHE SPETTACOLO … MUSICA E TEATRO

Domenica 1 marzo, alle ore 10 e 11.15, al Conservatorio Ghedini, comincia la rassegna per bambini 0-10 anni “Che spettacolo…musica e teatro!” con lo spettacolo “Grande cane nero”. Info: https://www.conservatoriocuneo.it/

CUNEO: CONNESSIONI SONORE

Domenica 1 marzo, alle ore 21, presso l’Open Baladin, si terrà la prima edizione di “Connessioni Sonore”, evento dedicato alla musica indipendente e al cantautorato italiano. La serata Next Talents, vedrà protagonisti i giovani artisti del territorio piemontese e non solo. Ingresso gratuito.

CUNEO: 11° CONCORSO ENZO SORDELLO

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, nello spazio incontri della Fondazione CRC in via Roma 17, si terrà l’11° concorso lirico Enzo Sordello rivolto a cantanti lirici principalmente under 35. Info: https://www.facebook.com/amiciperlamusicadicuneo/?locale=it_IT

CUNEO:LA STORIA DI CELESTE

Domenica 1 marzo, alle 17.30, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, andrà in scena "La storia di Celeste", del centro di produzione teatrale "La Piccionaia”. Info: www.dispariteatro.it/

***

ALBA: 45 METRI SOPRA ALBA

Sabato 28 febbraio, speciale visita guidata sul campanile della Cattedrale di Alba. Turni di visita negli orari 15 e 16.30. Info: 345 76 42 123 - www.visitmudi.it

ALBA: CALCO DELLA PIETÀ

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, con orario 10 – 13 e 15 - 19, sarà l’ultimo week end di esposizione, presso il Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, del calco della pietà di Michelangelo. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Sabato 28 febbraio, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBA: SACRO E PROFANO TRA MEDIOEVO E BAROCCO

Sabato 28 febbraio, alle ore 17.30, presso la chiesa della Maddalena, prenderà il via la rassegna “Sacro e profano tra medioevo e barocco”, con il concerto di Giorgio Matteoli e Claudio Andriani

ALBA: CAMBIAMENTI

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo sarà visitabile la mostra “CambiaMenti” presso palazzo Mostre e Congressi. Orario 10-20. Info: https://gruppofotograficoalbese.it/

ALBA: MUSICA & STORIE

Domenica 1 marzo, alle ore 11, in sala Sala Beppe Fenoglio, concerto “Incontro al vertice. Storia dell’Offerta Musicale di J.S. Bach”, con Nicola Davico al clavicembalo e al pianoforte, e con la partecipazione di Pietro Olivero al flauto ed Eleonora Violardo al violino. In collaborazione con Alba Filarmonica Orchestra. Info: https://www.albamusicfestival.com/

***

ARGENTERA - BERSEZIO: CIASPOLATA

Domenica 1 marzo, alle ore 14.30, in frazione Bersezio di Argentera, sarà organizzata una ciaspolata domenicale adatta a tutti, per vivere appieno la magia della montagna invernale. Evento a pagamento. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

***

BARGE: CIASPOLATA

Sabato 28 febbraio, ritrovo alle 17.30 in località La Trappa e rientro dopo le 22, per ciaspolata sotto la luna piena sul Mombracco, con tramonto sul Monviso e la magia della notte in montagna. Info: https://www.vesulus.it/

***

BENE VAGIENNA: MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO: TEATRO IN PIOEMONTESE

Sabato 28 febbraio, alle ore 21, presso l’Auditorium Civico, la compagnia "La Banda del Bunimur" di Bernezzo porterà in scena la commedia in piemontese "Carlin Galin-a part per l’Argentin-a" di TreMaGi. Info: tel:0171/266080.

***

BOVES: CONCERTO SPIRITUALE

Sabato 28 febbraio alle ore 21 nella chiesa di San Bartolomeo si terrà il concerto spirituale “Strade” presentato dal coro della parrocchia di San Paolo.

***

BRA: IX MIGLIA

Domenica 1 marzo si svolgerà la corsa podistica “IX Miglia di Bra” organizzata dall'Atletica Avis Bra Gas. La partenza verrà data alle ore 9.45 da Corso Garibaldi.

BRA: MOSTRA

Sabato 28 febbraio, alle ore 17, a Palazzo Mathis, inaugurazione della mostra “Esercizi di astrazione nella continuità, sul divenire del tempo”, doppia personale dell’artista Enzo Bersezio. Info: https://www.ilfondaco.org/

***

CARAGLIO: ESCURSIONE

Sabato 28 febbraio, ritrovo dalle ore 18, presso il Filatoio di Caraglio, per escursione notturna attraverso le borgate di San Pietro di Monterosso Grana. Info: https://www.emotionalp.com/

CARAGLIO: CARLEVÉ 'D CARAJ

Domenica 1 marzo, dalle 14.30, si recupera la sfilata di carnevale nel centro cittadino. Al termine, tradizionale rogo dei Ciciu e festa con merenda presso il Pelerin. Ingresso libero. Info: https://www.insiemepercaraglio.it/

***

CERRETTO LANGHE: LANGA SILVATICA

Sabato 28 febbraio, presso il salone comunale, a partire dalle ore 9.30, primo incontro della rassegna "Trame di Terra", promossa nell'ambito del progetto Langa Silvatica, dedicata a evidenziare e approfondire le connessioni tra suolo, natura ed essere umano. Il tema sarà "Il Bosco Invisibile". Domenica 1 marzo ritrovo alle 9.30 presso l'Oasi delle Terrazze (Lequio Berria) per una ricerca del tartufo insieme a un trifolao. Sarà anche l'occasione per una visita al primo terreno di proprietà di Langa Silvatica. Info: https://www.langa-silvatica.org/progetti/oasi-delle-terrazze

***

CEVA: GRETEL

Sabato 28 febbraio, alle ore 18, va in scena al Teatro Marenco per il secondo appuntamento della rassegna Teatro in famiglia “Gretel” di e con Clara Storti. Info: www.vivaticket.com

***

CHERASCO: IL FLAUTO MAGICO

Domenica 1 marzo, alle ore 17, nella chiesa di san Gregorio, per la rassegna musicale condivisa “D’accordi”, concerto “Il flauto magico” con il duo Platini (pianoforte e flauto).

***

CORNELIANO D’ALBA: ALLA FIERA DEI RACCONTI

Domenica 1 marzo, alle ore 15.30, presso il cinema Vekkio e nell’ambito di “Burattinarte d’inverno”, un pomeriggio di storie da guardare, ascoltare e toccare con la “Fiera dei racconti”. Info: https://burattinarte.it/

***

DRONERO: BRILLANTINA

Domenica 1 marzo, alle 16.30, nel cinema Iris, andrà in scena lo spettacolo “Brillantina” per la stagione teatrale “Soffia il vento”. Info: https://www.santibriganti.it/

DRONERO: MESSA IN SCENA

Domenica 1 marzo, dalle ore 15 alle ore 19 nel Museo Mallè, sarà aperta la mostra "Messa in Scena - L'altro reale nelle fotografie di Aldo Galliano”. Info: https://www.museomalle.org/

***

ENTRACQUE: DETECTIVE DELLA NEVE

Domenica 1 marzo, a partire dalle ore 15, presso Bike House di Entracque, via Barale 62, verrà organizzata una caccia al tesoro in ciaspole per bambini e famiglie. Evento a pagamento, prenotazione necessaria. Info: https://www.facebook.com/BikeHouseEntracque/?locale=it_IT

***

FOSSANO: SOMEWHERE STORY

Domenica 1 marzo, alle ore 17, presso la chiesa dei Battuti Bianchi, concerto “Somewhere Story” from “West Side Story” con Oscar Del Barba, pianoforte-synth, Achille Succi, sax alto - clarinetto, clarinetto basso, Giacomo Papetti, basso elettrico. Andrea Ruggeri, batteria. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

***

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO: MOONLIGHT SKI DINNER

Sabato 28 febbraio si terrà la “Moonlight ski dinner”, sciata in notturna e cena della tradizione.

Domenica 1 marzo, presso Chalet Il Rosso, party con DJ Damante e al Pratonevoso Village appuntamento con il quiz interattivo a premi “Ingenium”.

***

GOVONE: CASTELLO REALE

Domenica 1 marzo riapre al pubblico il Castello Reale di Govone, con il nuovo riallestimento degli arredi del piano nobile. Orari nel week end: 10 - 12.30 / 15 - 18. Info: www.castellorealedigovone.it

***

LIMONE PIEMONTE: CIASPOLATA

Domenica 1 marzo, alle ore 9.30, presso il parcheggio adiacente al Palaghiaccio di Limone, partenza ciaspolata panoramica ai piedi del Monte Vecchio, la cima dalla sagoma arrotondata che domina l'abitato di Limone Piemonte. Evento a pagamento. Info: 349 47 19 727.

***

MONDOVÌ: CUBIQA IN CERAMIQA

Nel week end sarà ancora visitabile la mostra “Cubiqa in Ceramiqa”, presso il Museo della Ceramica. Ingresso libero negli orari di apertura del museo. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: DONNE DEL TERZIARIO

Nel week end la Confcommercio Cuneo promuove la mostra fotografica “Donne del Terziario: Storie di Impresa, Innovazione e Futuro” presso il Museo della Ceramica. La mostra è visitabile gratuitamente. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: METTIAMOCI IN GIOCO

Sabato 28 febbraio, a partire dalle ore 20, presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Borgo Ferrone, si terrà “Mettiamoci in gioco”. Sarà possibile prendere parte ai tavoli dei giochi di ruolo e/o cimentarsi in giochi da tavolo, per i quali non è necessaria la prenotazione. L’evento è gratuito. Info: 0174/330358.

MONDOVÌ: NON SOLO MIMOSE

Sabato 28 febbraio, alle ore 16.30, presso l’Antico Palazzo di Città, si inaugura la 15a edizione della mostra di pittura "Non solo Mimose”, una collettiva di pittrici e artiste. Orario dalle ore 15 alle ore 18, con ingresso libero e gratuito. Info: 0174/330358.

***

MONTÀ: VOTA PERASSO

Sabato 28 febbraio alle ore 21 presso il nuovo salone parrocchiale, andrà in scena una moderna “vijà” con la commedia in piemontese “Vota Perasso - Storia di un impeachment alla piemontese”. Testi e regia di Ivano Arena. Ingresso libero. Info: www.ecomuseodellerocche.it

MONTÀ: COSE CHE TI DICO MENTRE DORMI

Domenica 1 marzo, alle ore 11, presso la Confraternita di San Michele, l’associazione culturale La Mattina dopo presenta Enrica Tesio e il suo dialogo “Cose che ti dico mentre dormi”. Incontro per riscoprire la poesia nelle piccole cose e la forza della fragilità.

***

ORMEA: MOSTRA DEI RICORDI DEL BAULE DELLE DONNE

Nel week end, in orario 9.30-12 /15-17, a Palazzo delle Meridiane, sarà aperta la "Mostra dei Ricordi del Baule delle Donne", ogni punto, ogni quadro, ogni nodo ha una storia per riconoscere il valore del fare. Info: 0174/392157.

***

PIASCO: TUT PER ‘N MORT

Sabato 28 febbraio alle ore 21, nella sala polivalente, si conclude la 30a edizione della rassegna di teatro in piemontese in memoria di Paolo Mattio con la compagnia “La corte dei folli” di Fossano, che porterà in scena la commedia in due atti “Tut per ‘n mort”.

***

POCAPAGLIA: MUSEO ROCCHE E MASCHE

Domenica 1 marzo riapre il Museo Rocche e Masche sito nelle cantine storiche del comune di Pocapaglia. Orario 14.30 - 18. Info. www.ecomuseodellerocche.it

***

RACCONIGI: ROYAL COMMUNITY TOUR

Sabato 28 febbraio, con punto di ritrovo alle ore 14.30 presso il palazzo comunale, parte il primo Royal Community Tour, una proposta culturale di scoperta del territorio attraverso la narrazione degli ambassador locali. L’appuntamento aperto a tutti ha titolo "Illustri sconosciuti e regali celebrità” e racconta i personaggi racconigesi meno conosciuti, ispirandosi al volume "Illustri sconosciuti". Visita al castello alle ore 16.30. Info: www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/tour-guidati-cuneo-alps/community-tour-a-racconig

RACCONIGI: FACCIAMO PACE

Sabato 28 febbraio, dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 1 marzo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, sarà visitabile presso la Pinacoteca Levis - Sismonda, la mostra "Facciamo Pace" con opere di trenta artisti contemporanei.

***

SALUZZO: MERCANTICO

Domenica 1 marzo, a partire dalle ore 8, il centro cittadino di Saluzzo ospiterà il secondo appuntamento del MercAntico 2026. Un’ottima occasione per gli appassionati di vintage e collezionismo, che potranno andare alla ricerca di oggetti e curiosità, approfittando anche di una piacevole passeggiata tra le vie del centro. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO: GREEN DAYS FESTIVAL

Domenica 1 marzo, alle ore 16, nel Cinema Teatro Magda Olivero, inaugurazione mostra “Lady Be” Inaugostra e live performance di Letizia “Lady Be” Lanzarotti. Info: https://greendaysfestival.it/

***

SAVIGLIANO: CHOPIN: MEMORIA, LIBERTÀ, CONFESSIONE

Sabato 28 febbraio, alle ore 17.30, presso il Salone Fondazione Fergusio in piazza Arimondi, lezione-concerto “Le Mazurche di Fryderyk Chopin: Memoria, Libertà, Confessione”. A cura di Luigi Dominici. Ingresso libero. Info: https://www.fergusio.it/sito/



