Al Museo della Ceramica la mostra "Un piatto di biscotti" in ricordo di Marco Levi

Domenica 15 marzo, alle 10.30, il Museo della Ceramica di Mondovì apre le porte a una mostra speciale dedicata a Marco Levi, figura fondamentale nella storia dell'istituzione. L'esposizione "Un piatto di biscotti" rappresenta un omaggio affettuoso a colui che ha creduto nella creazione e nello sviluppo del museo, arricchendolo con la sua straordinaria collezione di ceramiche.

La mostra, che si terrà nella prestigiosa sede di piazza Maggiore 1, celebra non solo la memoria di Levi, ma anche la sua visione di condividere con la comunità il patrimonio artistico che ha raccolto nel corso degli anni. La donazione della sua collezione ha rappresentato un momento cruciale nella fondazione del Museo, trasformando una passione privata in un'eredità pubblica fruibile da studenti, appassionati d'arte e turisti.

L'iniziativa rappresenta un gesto di gratitudine della città nei confronti di chi ha contribuito a fare di Mondovì un polo culturale di rilievo nel panorama piemontese. L'inaugurazione è aperta a tutti gli interessati.