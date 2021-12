A Bra tanti laboratori natalizi per i più giovani

Anche quest’anno i musei di Bra offrono una serie di laboratori a tema natalizio dedicati ai più giovani (dai 6 agli 11 anni), occasioni per passare del tempo in allegria e nello stesso tempo imparare a svolgere attività utili e divertenti.

Si comincia domenica 12 dicembre 2021 al Museo archeologico di Palazzo Traversa, dove dalle 15 alle 17 i giovani partecipanti e i loro accompagnatori impareranno a creare splendidi “Biglietti d’auguri pop up” (costo 5 euro, gratuito per l’accompagnatore. Prenotazione obbligatoria entro il 9 dicembre chiamando lo 0172-423880).

Il 17 dicembre toccherà al Museo Craveri organizzare una “Caccia al tesoro natalizia”: si tratta di un laboratorio che insegnerà a realizzare addobbi natalizi con materiale di recupero (orario: 16,45/18,30, costo 3 euro a bambino. Prenotazione obbligatoria allo 0172-412010 oppure scrivendo a craveri@comune.bra.cn.it).

Due giorni dopo l’appuntamento sarà al Museo del Giocattolo, dove venerdì 19 dicembre si terrà una speciale visita – alcuni giocattoli della collezione saranno l’occasione per narrare tradizioni ed abitudini del passato legate al Natale e alle feste invernali nel nostro territorio – seguita da un laboratorio nel quale verranno realizzati personali addobbi natalizi con materiali naturali e di scarto. Anche in questo caso per partecipare alle iniziative (dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30) è necessario prenotare chiamando lo 0172.413049 oppure scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it. Costo 5 euro.

Il programma prevede ancora due appuntamenti a Palazzo Traversa il 27 e il 28 dicembre: il primo sarà dedicato al Presepe, mentre il secondo alla Befana. Entrambi si svolgono dalle 8.30 alle 12,30, costo 5 euro, prenotazione obbligatoria entro il 23 dicembre allo 0172-423880 (non è prevista la presenza di un adulto accompagnatore). I primi giorni 2022 offriranno ancora due occasioni imperdibili: martedì 4 gennaio dalle 16,45 alle 18,30 si inizierà il nuovo anno con il riciclo, laboratorio creativo che prevede l’utilizzo di materiale di recupero (costo 3 euro, prenotazione obbligatoria allo 0172-412010, mail craveri@comune.bra.cn.it), mentre il 6 gennaio la Befana in persona sarà la guida turistica che accompagnerà i giovani visitatori in un tour del Museo del Giocattolo. Al termine della visita bambini e adulti saranno guidati nella costruzione di un giocattolo con materiali naturali e di recupero (costo 5 euro, prenotazione obbligatoria allo 0172.413049, mail biblioteca@comune.bra.cn.it. (rb)