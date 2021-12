Portate prelibate e prezzi imbattibili: ecco i menù di Natale e Capodanno del Wellington di Paesana

Il Monviso perfettamente innevato che guarda tutta la Valle dall’alto in basso con quel suo fare da sovrano buono e generoso di una valle che lo ha eletto a suo simbolo ed intorno le magiche melodie del Natale a rendere tutto e tutti più buoni per il Bambinello che viene: questo e molto altro ancora saranno le Feste di Natale del Wellington di via Reinaud a Paesana, dove Patrizia ed il suo “Pianeta delle donne” già sono al lavoro per mettere a punto i golosissimi menù delle Festività.

Due, le scelte a disposizione dell’affezionata clientela del saluzzese e del pinerolese.

Il menù del Pranzo di Natale (dalle 12.30 in poi): aperitivo con Prosecco e stelle di Natale alle 3 mousse, battuta di fassona con fonduta tiepida di toma d’alpeggio, filetto di vitello scottato alle erbe con salsa tonnata della casa, sottilissima di salmone e branzino scottata gli agrumi e sformatino di topinambur con salsa di acciughe e crema di latte.

Lasagnette al radicchio, gorgonzola e noci, risotto alla crema di scampi.

Arrosto di tacchino alla senape con castagne accompagnato da sformato di patate e cipolle della casa, filetto branzino all’arancia e julienne di verdure.

Semifreddo al torrone con mele caramellate, pandoro e panettone con spumante.

Caffè e digestivo.

Vini a scelta tra Barbera, Dolcetto, Nebbiolo, Arneis e Favorita.

Il menù verrà servito a 45 euro, bevande comprese.

Ed il Menù di San Silvestro (dalle 20 in poi): coppetta di musse di trota affumicata, Prosecco con chips di patate viole, code di gamberoni all’arancia, crema di ricotta alle erbette e salmone affumicato, cappone lesso al profumo di miele e clementine melagrana e noci, cremosa di lenticchie con cotechino e ciuffi di patate.

Lasagnette di mare, ravioli del plin con sugo d’arrosto.

Tranci di baccalà speziato com melone bianco e mandarino, stinco glassato alla melagrana accompagnato da patate al forno.

Tortino con salsa all’arancia e Grand Marnier, pandoro e panettone con spumante per brindare al Nuovo Anno.

Caffè e digestivo.

Vini a scelta tra Dolcetto, Barbera, Nebbiolo, Arneis e Favorita.

Il menù verrà servito a 50 euro, bevande comprese.

Ci sono ancora posti liberi. Prenotazioni al numero 346.6106375.