A Cuneo si montano le decorazioni e le luminarie: conto alla rovescia per IllumiNatale

Conto alla rovescia per IllumiNatale a Cuneo, che prenderà il via il prossimo 8 dicembre con una grande inaugurazione in piazza Galimberti, dove il funambolo Andrea Loreni camminerà su un cavo sospeso a 15 metri di altezza.

Si inizia a respirare l'atmosfera natalizia, con tante vetrine decorate e, soprattutto, stamattina, è iniziato l'allestimento delle luminarie in città, da via Roma a piazza Galimberti lungo corso Nizza.

Una grande stella anche in piazza Boves. Via Roma sarà stellata fino a piazza Torino. C'è un albero di Natale alto 18 metri in mezzo a piazza Galimberti, vicino alla statua di Barbaroux. Contrada Mondovì è impreziosita da lampadari, corso Giolitti da sfere luminose, corso Nizza sarà stellata fino a piazza della Costituzione. In piazza Foro Boario è già stato montato un tunnel luminoso lungo 20 metri che fino all'anno scorso era a Genova. Il faro della stazione sarà sormontato da una gigantesca stella cometa, piazza Europa avrà un babbo natale enorme.

C'è una gran voglia di Natale e di luci. E Cuneo quest'anno sarà un'esplosione di eventi fino all'Epifania.