Saluzzo, Gambarotta e il suo libro “La confraternita dell’asino”

Oggi venerdì 3 dicembre alle 18 nell’ambito di "Trame di quartiere" rassegna della biblioteca Lidia Beccaria Rolfi, nell’ex caserma Musso, lo scrittore giornalista Bruno Gambarotta porta a Saluzzo la storia “La confraternita dell’asino”.

Delfino Malvasia è un giovane giornalista precario con il mito di Indro Montanelli, si raccota el libro - ma il suo lavoro consiste nello scovare scoop di provincia, come quello del professore di filosofia che nel pomeriggio fa il ciabattino, o del novantenne che pratica parapendio. Poi sembra arrivare l’occasione d’oro della carriera: in un paesino del Piemonte si svolge “il pellegrinaggio con l’asino di Gesù”, un percorso a cavalcioni di un somaro che replica quello compiuto da Gesù nella Domenica delle Palme.

Una serie di equivoci e situazioni stravaganti lo porteranno a diventare il leader di un movimento popolare, a vedersi offerta la direzione del maggiore quotidiano d’Italia e a conquistare Adelaide, che gli fa finalmente sognare di andare via da casa di mamma e papà.

"Bruno Gambarotta scrive un romanzo divertente e coinvolgente, in cui si ride fin dalla prima pagina e si riflette sull’abuso della credulità popolare, sul mondo dell’informazione e sul precariato lavorativo e sentimentale".

Ingresso libero. Green Pass

Gambarotta, nato ad Asti nel 1937, vive da sempre a Torino ed lavorato in Rai per quasi 40 anni, come autore e regista, conduttore e attore di serie televisive. Collabora con diverse testate giornalistiche tra cui “la Stampa”. Nella narrativa ha esordito nel 1977 con La nipote scomoda (scritto con Massimo Felisatti, edito da Mondadori), vincitore del Premio Gran Giallo – Città di Cattolica.