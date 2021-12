Fiori a domicilio? Da Fiorito si possono inviare anche in tutta Italia

Fiorito, il negozio di fiori a Cuneo in Rondò Garibaldi 7, già da anni ha fatto della consegna a domicilio uno dei servizi più apprezzati, provvedendo a recapitare omaggi floreali a Cuneo e dintorni grazie al suo team di fattorini attivo 7 giorni su 7. In affiancamento a tale possibilità, da oggi è attiva la consegna di fiore reciso su tutto il territorio nazionale.

“Finora l’unico modo di inviare un bouquet di fiori a grande distanza era accordandosi con un fiorista locale che avrebbe eseguito lavoro e consegna, adesso invece è possibile inviare a domicilio in tutta Italia direttamente le preparazioni di Fiorito, dando quindi la possibilità al cliente di basarsi sui prodotti del nostro negozio che già conosce.” dice Carlo Miroglio, che gestisce l’attività insieme a sua moglie Gabriella “La consegna avviene col corriere: all’estero inviare omaggi floreali in questo modo è già una realtà consolidata, mentre nel nostro paese è ancora una novità. Affidarci alla logistica è stato un importante passo avanti e l’abbiamo ottenuto garantendo un’adeguata sicurezza e conservazione per tutte le tipologie floreali coinvolte.”

Per ulteriori informazioni e per ordinare è possibile, in alternativa al recarsi direttamente presso il negozio in Rondò Garibaldi 7 a Cuneo, chiamare lo 0171-66650. In caso di ordine telefonico si può pagare a distanza con Satispay, carta di credito, bancomat (via Bancomat Pay) oppure Paypal.

Per avere un’idea dei prodotti consegnabili in tutta Italia è sempre a disposizione il sito www.fioritoshop.it, comunque operativo anche per ordinare le “classiche” consegne a Cuneo e dintorni con fattorino.





Fiorito – Corso Garibaldi, 7 – Cuneo

APERTO 7 giorni su 7 (Lunedì-Sabato 8:30-20 Domenica 9:30-13)

Tel. 0171/66650 (attivo anche su Whatsapp)

Email info@fioritoshop.it

E-commerce www.fioritoshop.it