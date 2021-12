Controlli sugli autobus degli studenti: in Granda la linea sarà quella del "buon senso"

Controlli sui mezzi del trasporto pubblico locale. Sono i più difficili da gestire e da organizzare, anche perché richiedono un massiccio dispiegamento di uomini su tutto il territorio provinciale.

Da oggi, infatti, anche per salire sui mezzi pubblici cittadini e sui treni regionali è necessario il green pass. Basta quello base, da tampone.

Il punto più complesso da risolvere riguarda gli studenti, per i quali non è necessario il green pass per entrare a scuola. Ma è necessario, da oggi, per utilizzare i pullman per arrivarci. Diversamente, bisogna trovare un mezzo alternativo.

La nuova stretta per ridurre i contagi resterà in vigore fino al prossimo 15 gennaio, contando che dal 24 ci saranno le vacanze di Natale.

Come effettuare i controlli, che prevedono anche pesanti sanzioni, da 400 a 1000 euro? Saranno a campione, alle fermate e non a bordo dei mezzi. Quindi sui passeggeri in salita e in discesa.

"La linea sarà quella del buon senso", fanno sapere dalla Questura, che deve coordinare i controlli. Nessuna volontà di sanzionare, quanto piuttosto quella di essere presenti, senza alcun accanimento sui cittadini e, in particolare, sugli studenti.