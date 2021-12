La specializzazione di BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Il nuovo indirizzo biotecnologico sanitario dell’ITIS DELPOZZO di Cuneo nasce dall’esigenza e dalla volontà di formare ragazzi competenti nell’ambito delle nuove tecnologie in ambito biologico e sanitario, per consentire loro da diplomati di inserirsi in attività ed aziende del settore, oppure continuare gli studi ed accedere a Facoltà e Corsi universitari in ambito sanitario: tra questi, Scienze infermieristiche, Tecnico di laboratorio, Fisioterapia, Medicina, Veterinaria, ecc.

Di per sé si tratta di una curvatura dell’Indirizzo di Chimica, Materiali e Biotecnologie, ma si differenzia dall’indirizzo già esistente per alcune materie caratterizzanti che prendono il posto di altre discipline prettamente chimiche quali: biologia e microbiologia, igiene, patologia, fisiologia e legislazione sanitaria. Lo studio quindi è incentrato maggiormente sulla persona, sul funzionamento del corpo umano, sulla prevenzione, sulle malattie e sulle strategie utili ad inseguire il benessere dell’essere umano, fisico, psichico e sociale.

Come ogni corso dell’ITIS, queste materie caratterizzanti prevedono una parte teorica ed una pratica altrettanto importante, svolta in laboratorio con strumenti ed attrezzature all’avanguardia e non differenti da quelli che gli studenti useranno da lavoratori in laboratori biologici professionali.



Per maggiori informazioni consultare https://orientamento.itiscuneo.edu.it/