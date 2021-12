Ragioniere 4.0: un diploma a prova di futuro

È tempo di scelte per gli studenti di terza media impegnati ad orientarsi nell’ampia offerta formativa. Quale consiglio dare loro? Saper investire in un corso di studi che apra più porte garantendo sia l’inserimento immediato nel mondo del lavoro sia una preparazione che non precluda la possibilità di proseguire all’università.

L’IIS Vallauri di Fossano vanta, tra le sue proposte, il percorso di Amministrazione, finanza e marketing riconosciuto dalla Fondazione Agnelli, attraverso il portale Eduscopio 2021, come il miglior Istituto Tecnico Economico della provincia di Cuneo per la qualità dei suoi diplomati che si inseriscono velocemente in contesti lavorativi altamente coerenti con il percorso di studi affrontato.

Nonostante il successo ottenuto, il Vallauri, cogliendo i suggerimenti di Alberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima azienda dolciaria, uno dei relatori intervenuti al seminario di studio “Il ragioniere 4.0: un futuro tra economia globale e locale” tenutosi nel maggio scorso, ha condiviso la necessità di non fermarsi, ma adeguarsi alle richieste ed alle esigenze del nostro mondo rafforzando, per i suoi studenti, le conoscenze in campo informatico, lavorando con loro per obiettivi e spronandoli ad accettare le sfide per progredire.

È nato, dunque, il progetto “Ragioniere 4.0” che offre un quinquennio di studi aggiornati al mercato europeo e alle nuove sfide dell’e-commerce, oltre ai tradizionali settori legati al diritto, alla ragioneria e alle lingue straniere, capace di garantire competenze per la gestione di bilanci e contabilità, della materia fiscale e tributaria e dei rapporti con l’estero.

Se prevedere il proprio futuro è difficile, per il diplomato Ragioniere 4.0 lo sarà meno!

Per maggiori informazioni: www.vallauri.edu