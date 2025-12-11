A Dogliani il progetto "The children of the elementary school"

“THE CHILDREN OF THE ELEMENTARY SCHOOL” è un progetto di didattica musicale gratuita per i ragazzi delle prime classi della scuola primaria finanziato dalla banda musicale di Dogliani con il supporto della BCC Alpi Marittime.

"La Filarmonica il Risveglio" di Dogliani, con la sua centenaria storia di cultura e tradizione, propone sempre nuove attività rivolte verso i giovani", così aﬀerma il presidente Osvaldo Boggione che, insieme al maestro Semprevivo Valerio e al Direttivo, coordina e cura i corsi di musica per più di settanta allievi. Un numero importante che dimostra l'operato dell'associazione sul territorio doglianese organizzando la musica insieme, un’offerta di un luogo di aggregazione, oltre che un insegnamento musicale gratuito o con rimborsi spesa agevolati a ragazzi della scuola primaria e secondaria".

"Nel corso degli anni si sono create sinergie positive", continua il presidente, "il ringraziamento va a tutti gli enti che supportano e sostengono il nostro operato, ovvero all'Amministrazione comunale, alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Elena Sardo, alla collaboratrice vicaria Gemma Manzi e a tutto il corpo insegnante.

La collaborazione con l’Istituto doglianese è in atto da anni grazie al progetto “Banda…elementare!” a cui partecipano gli alunni a partire dalla classe terza della scuola primaria ed ha portato alla nascita di una vera e propria junior band. La Filarmonica il Risveglio, pertanto, con l’intenzione di ringraziare la scuola per la sensibilità musicale che la contraddistingue, ha voluto coinvolgere nell’esperienza anche gli alunni di prima e di seconda della scuola primaria offrendo loro un corso propedeutico integrativo.

Il corso, tenuto da Elena Giordanengo insegnante esperta in questo settore della "Fabbrica dei Suoni" di Venasca, si sviluppa come un viaggio alla scoperta di tradizioni musicali diverse, per conoscere la funzione della musica in altri Paesi del mondo. Ogni tappa, attraverso l’uso di canti danze e strumenti musicali, permetterà ai bambini di promuovere le proprie competenze musicali e la musica sarà un luogo di incontro per superare la paura del diverso.

La Banda di Dogliani, con questa importante oﬀerta alla scuola, intende anche ringraziare tutta la comunità doglianese riconoscendo che i bambini rappresentano il futuro.

La Filarmonica Il Risveglio di Dogliani è un sodalizio musicale composto da una cinquantina di elementi e vanta un bel gruppo di ragazzi "new entry" che, dopo aver suonato nella Banda junior e nella Banda giovanile, approdano nella formazione maggiore. I corsi musicali hanno lo scopo di diﬀondere la cultura del paese e di mantenere viva la tradizione bandistica doglianese che, per inciso, si è consolidata come una delle formazioni "prese ad esempio" nel panorama bandistico piemontese e non solo.

Il progetto musicale troverà l’epilogo nella serata di giovedì 18 dicembre alle 20.30, con un saggio che si terrà nel salone polivalente a Dogliani, arricchito dalla partecipazione della Banda Junior di “Banda...Elementare!” diretta da Michele Bongioanni che per l'occasione si esibirà insieme alla formazione Giovanile della Banda musicale "Città di Bene Vagienna" diretta da Nicoletta Fornasero.