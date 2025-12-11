Cuneo, ancora aperte le iscrizioni per il corso di autodifesa

Martedì 10 dicembre, presso Centro Meet di Cuneo, si è svolta la riunione con la rete antiviolenza del Comune di Cuneo alla quale hanno partecipato, l’Assessora alle Parità e Antidiscriminazioni Cristina Clerico, la Sovrintendente di P.S. della Questura di Cuneo Garelli Silvia, le Associazioni Coop. Fiordaliso e Telefono Donna, il Presidente Provinciale AICS Giovanni Dragano con gli insegnanti di difesa personale Silvio e Andrea e alcune delle iscritte ai corsi di autodifesa, che inizieranno dal 13 gennaio 2026.



Le iscrizioni ai corsi di autodifesa sono ancora aperte fino all 8 gennaio e possono essere effettuate sul sito del Comitato Provinciale A.I.C.S. Www.cuneoaics.it mail: cuneo@aics.it – cell. 3384839228