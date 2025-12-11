Bra, Provincia e Comune al lavoro sulla nuova sede del "Guala"

Nella mattina di martedì 9 dicembre, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e il vicepresidente Massimo Antoniotti hanno incontrato la giunta del Comune di Bra, insieme alla dirigente dell’I.I.S. “Guala” Rosanna Massucco e ad alcuni insegnanti dell’istituto, per un confronto operativo sui principali aspetti legati all’apertura della nuova sede scolastica.

Durante la riunione sono stati affrontati due temi prioritari: i collegamenti del trasporto pubblico locale con il nuovo complesso scolastico e la gestione logistica del trasferimento degli arredi dalla sede attuale alla nuova struttura, previsto per la prossima estate. Si è discusso della necessità di garantire collegamenti adeguati e tempestivi per gli studenti, valutando eventuali modifiche di percorso o potenziamenti del servizio in vista dell’anno scolastico 2026/2027.

Il presidente Robaldo ha proposto di approfondire tutti gli aspetti organizzativi all’interno di un apposito tavolo di coordinamento per la gestione logistica del trasferimento, che si terrà mercoledì 22 gennaio alle ore 9 presso l’attuale sede dell’Istituto Guala. Al tavolo saranno invitati anche i referenti dell’Agenzia della Mobilità Piemontese, al fine di condividere valutazioni e soluzioni sul tema dei trasporti scolastici.

In chiusura di incontro, il vicepresidente Antoniotti ha ricordato l’appuntamento del Tavolo Grandi Opere dell’11 dicembre, nel quale saranno discusse le opere di adduzione dell’autostrada Asti-Cuneo, interventi che interesseranno anche il territorio braidese e che avranno ricadute significative sulla mobilità dell’area.