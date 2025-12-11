Gli alunni delle scuole di Farigliano presentano "Il fantastico viaggio di Stella C."

Un grande lavoro di squadra quello che ha portato alla nascita de "Il fantastico viaggio di Stella C.", spettacolo musicale nato dalla collaborazione di un gruppo di genitori con la Scuola Primaria di Farigliano "G. Barroero" e l'Istituto Comprensivo "L. Einaudi" di Dogliani.

L'idea è partita da alcuni genitori ed è stata accolta e supportata non solo dalle famiglie del paese, ma anche dalla scuola, dal Comune, dalla parrocchia e dalla Pro Loco), un gesto semplice ma molto concreto che dimostra come la sinergia possa creare iniziative speciali.

Cinque papà fariglianesi, musicisti per hobby e non di professione, in questi mesi hanno creato una band che accompagnerà i pezzi che ogni classe canterà sul palco nello spettacolo che andrà in scena domenica 21 dicembre, alle 20.45, presso la sede della Pro Loco di Farigliano.

"Da qualche settimana - spiegano i genitori - hanno preso avvio le prove dei bambini, tutte durante le ore di musica in orario scolastico, grazie alla collaborazione di tutti gli insegnanti e del materiale audio fornito loro dalla stessa band. Ringraziamo la scuola, il dirigente scolastico, gli insegnanti, gli animatori e tutti coloro che, a vario titolo, hanno fatto sì che potesse nascere questo bel progetto. Non sarà solo uno spettacolo, ma un'occasione per trascorrere un po' di tempo insieme, in prossimità delle feste natalizie".

Le canzoni dei bambini si alterneranno ad alcuni brani internazionali proposti da voci adulte soliste, supportate da un coro nato per l'occasione e saranno legati da una voce narrante registrata che, con naturalezza e semplicità, accompagnerà i presenti in un viaggio tra le emozioni più comuni come la paura, la gioia, la tristezza, che ognuno di noi incontra nella propria vita.

Sullo sfondo si alterneranno le proiezioni di immagini a tema, grazie alla collaborazione del Cinema Multilanghe di Dogliani.

Sul palco saranno presenti alcune scenografie create dagli stessi bambini con l'aiuto del Gruppo Animatori della Parrocchia.

L'evento è aperto a tutti, senza necessità di prenotazione. Per tutta la serata sarà attivo il servizio bar a cura della Pro Loco.