Saluzzo: al teatro don Bosco la presentazione di un'indagine sociologica sui giovani

Giovedì 9 dicembre, alle 20.45, a Saluzzo, presso il Teatro dell’Oratorio Don Bosco, si terrà la presentazione della ricerca, condotta nella Diocesi di Saluzzo, tra il 2019 e il 2020, su gruppi di giovani del territorio.



Interverranno la dottoressa Cristina Pasqualini, ricercatrice in Sociologia generale presso l’Università Cattolica, nonché membro dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo ed Andrea Momberto, assessore alle politiche giovanili del comune di Saluzzo.



Grazie allo studio, coordinato dalla dottoressa Bignardi, si è realizzata un’efficace attività di ascolto di una fascia di popolazione, che non sempre riesce a comunicare in modo chiaro ed efficace le proprie necessità e bisogni, anche per la scarsa comunicatività, attualmente presente, tra le diverse generazioni.



L’analisi si è incentrata in particolare su valori, fede, e scelte di vita dei giovani.

L’approfondimento di questi aspetti si è inserita in un contesto più ampio, che è partito dall’anno, a loro dedicato, a livello diocesano nel 2019 e dalla volontà della diocesi di Saluzzo di dedicare questo tempo ad una “Missione Giovani”.



L’obiettivo è quello di giungere all’elaborazione di una formazione per giovani, una sorta di Consulta, costruita sui loro bisogni.



Negli auspici dei promotori, la ricerca non dovrebbe rimanere lettera morta, ma costituire il punto di partenza per un dialogo, a livello sociale e cittadino, che rimetta al centro delle politiche istituzionali (e non solo) i giovani e le loro potenzialità.



È ciò che dovrebbe emergere nel corso della serata dallo scambio tra la sociologa Pasqualini e l’assessore Momberto e don Ruà, responsabile dell’OdB.