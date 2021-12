Cuneo torna a parlare di bilancio previsionale 2022-2024

Lunedì 13 dicembre si tornerà a parlare - nella riunione della I^ commissione consiliare della città di Cuneo - di bilancio previsionale 2022-2024: a oltre dieci giorni di distanza dall'incontro in cui l'assessore Patrizia Manassero ha illustrato i punti salienti del documento - come da lei stessa osservato - ci si ritrova perché i consiglieri espongano le proprie istanze.



Il bilancio 2022 si prospetta in perfetto pareggio di bilancio fissato alla cifra di 112.565.215,99 euro, con investimenti previsti per 35.325.532,99 euro; cifra in cui sono previsti i 4.330.000 euro destinati all'accensione di sei diversi mutui (3.500.000 euro per il parcheggio interrato e la sistemazione dell'arredo urbano in piazza Europa, 350.000 euro per l'adeguamento a norma del centro commerciale Cuneo 2, 300.000 euro per la manutenzione allo sferisterio e 180.000 euro divisi in tre diversi mutui per il rifacimento dell’illuminazione dei campi da calcio di Madonna delle Grazie, via Don Minzoni e Parco della Gioventù) e un leasing da 2.189.000 euro per un contratto Siram destinato alla sostituzione degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali.



Il piano delle manutenzioni - vario e frammentato, con interventi che riguarderanno dalle scuole e alle strade della città - pesa sul bilancio per 2.379.050,00 euro. Si prevede di realizzare opere per 31.959.000,00 euro mentre la voce "altre spese per investimenti" si attesta sui 987.482,99 euro.



Il debito previsto a inizio 2022 è di 9.273.771, 29 euro, ovvero 269,75 euro pro capite per abitante.



Nel corso della prima riunione sul bilancio Manassero ha anche illustrato diversi interventi come quello sulla nuova biblioteca di Palazzo Santacroce (12.500.000 euro), i due progetti PINQuA che entrano per la prima volta in bilancio con una voce da 8.700.000 euro, il finanziamento del progetto di difesa spondale in frazione Ronchi (600.000 euro) e quello per fornire le scuole elementari e medie della città di una connettività in fibra ottica più performante possibile (400.000 euro).