Uno speciale corso di cucina dedicato ai ragazzi del centro down Cuneo

In questo periodo in cui è tempo di scrivere la letterina a Babbo al Cfp Cebano- Monregalese ne è stata recapitata una davvero speciale.

“Marta, Miriam, Paolo, Giulia, Roberto, Stefano, Andrea, Elia, Filippo e io, Benedetta, abbiamo concluso questa settimana uno speciale corso di cucina per ragazzi speciali al CFPCEMON. In 5 settimane abbiamo imparato a cucinare la focaccia, le penne al pomodoro, lo spezzatino con piselli e carote, la torta di verdure, la torta di patate, il cavolo, il budino al caramello, il flan con la fonduta, gli gnocchi di farina di castagne, il riso allo zafferano, i messicani con i piselli, le carote prezzemolate, il risotto alla valtellinese, l’insalata russa, la panna cotta, la macedonia di frutta con zabaglione, la torta di patate e possi con bagna cauda, il pan di spagna, il ragù alla bolognese, il tiramisù, il tortino di castagne garessine, il salame dolce arrotolato, la frittata di cipolle con patate al forno, i nidi di rondine al ragù, le bignole al cioccolato, le crepes al formaggio, le penne alla besciamella, la torta di nocciole, il budino al caramello, il semifreddo al cioccolato. Ringraziamo tantissimo il nostro cuoco Paolo Pavarino le nostre amate mamme che ci hanno sostenuto.”

Questa lettera, ideata e dattiloscritta da Benedetta Bergui, a nome di tutti i partecipanti al progetto, racconta la storia di un bel progetto, iniziato con una collaborazione estiva insieme all'associazione Down Cuneo che a settembre è maturata in un percorso formativo che i genitori hanno scelto incaricando il Cfpcemon.

A partire dal mese di settembre, presso il laboratorio di cucina della sede di Mondovì, si è tenuto un corso frequentato da 10 ragazze e ragazzi molto interessati e partecipi e ora, a conclusione delle lezioni, è arrivato un ringraziamento formale molto gradito dalla direzione.

“Queste parole sono state scritte da un’allieva a nome di tutto il gruppo." - spiega Giulio Tiraboschi, responsabile CFPCemon di Mondovì - Io, come responsabile della sede, anche a nome dello chef, Paolo Pavarino, vorrei sottolineare il bellissimo clima che ha accompagnato questo corso, l’entusiasmo degli allievi, i miglioramenti fatti, la voglia di imparare. Tutto ciò ha portato a replicare l’esperienza e quindi, in questo periodo, abbiamo nuovamente la gioiosa presenza di 10 allievi specialissimi, nella speranza di continuare ad offrire loro competenze, serenità e magari anche un lavoro a fianco di qualche bravo chef. Un grazie anche alle mamme che, oltre ad averci dato fiducia, si sono prodigate a turno per assistere lo chef e contribuire al successo di questa avventura.”