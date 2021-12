A Revello il laboratorio natalizio “A tutto tappo!”, per bambini e ragazzi

Sabato 18 dicembre dalle ore 14 alle 18, presso il Museo Naturalistico del Fiume Po in piazza Denina 5 a Revello, si svolge “A tutto tappo!”, un laboratorio didattico e creativo per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni di età.

Con semplici elementi come tappi di sughero, legno e carta i ragazzi verranno guidati nella creazione di decorazioni natalizie, imparando a sviluppare un approccio creativo ai materiali in modo originale e divertente.

Il laboratorio è proposto dal Parco del Monviso, con la collaborazione dell’Associazione di Accompagnatori Naturalistici Vesulus, responsabile delle attività di educazione ambientale promosse dall’Ente.

La partecipazione è gratuita, l’evento si svolgerà nel rispetto delle misure legate all’emergenza Covid-19 e al possesso, se necessario, del green pass. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile contattare l’Associazione Vesulus, che condurrà il laboratorio, al tel. 342.9973049 o via mail su vesulus@gmail.com.