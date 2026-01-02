"Più lucido dell’oro": Francesco Guastoni presenta il suo libro a Fossano

Venerdì 9 gennaio alle 20,45, presso la Libreria Le Nuvole in via Cavour 23 a Fossano, l’autore Francesco Guastoni presenterà il suo libro di esordio Più lucido dell’oro, edito da Nerosubianco.
In una Phnom Penh caotica e piena di contrasti, un ragazzo si ritrova immerso in una realtà tanto lontana quanto autentica. Partito per un’esperienza di volontariato, si scontra presto con l’inadeguatezza della sua illusione di poter cambiare il mondo.
Conosce mondi lontani, scopre le adozioni e il vero significato di viaggio, accompagnato da una saggia guida. Si confronta con le proprie paure, si interroga sulla felicità e sulle relazioni umane.
Tra le mani impolverate dei bambini e i racconti silenziosi degli adulti, impara che la vita vera accade nel momento presente.
A diecimila chilometri da casa ogni nuovo incontro è una scoperta e ogni conversazione un insegnamento.
Un racconto che pone le domande giuste, invece di rispondere, e che ci invita a riconsiderare il valore delle cose semplici.
Francesco Guastoni, cerverese classe 1998, psicologo, da sempre appassionato di culture del mondo, dedica gran parte del tempo ai viaggi e all’incontro con le persone. Scrive da anni testi musicali, poesie e racconti.
Introduce e dialoga con l’autore Elena Gemello, designer e viaggiatrice fossanese.