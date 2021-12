Prenota il tuo apericena al Type Club di Centallo!

Gli ampi spazi del Type Club di Centallo (ex Crazy Boy) con i suoi 100 tavolini a disposizione dei clienti e l’ampia pista con parquet in legno, permettono a tutti i ballerini di potersi godere l’apericena e la serata in piena serenità!

Le sale da ballo sono aperte da un mese e mezzo, l’attuale normativa prevede l’accesso solo con il green pass, capienza massima del 50%, nella pista da ballo niente mascherina che diventa però obbligatoria in tutti gli altri spazi del locale.

Il venerdì sera e la domenica sera, i clienti potranno prenotare la formula apericena + serata di ballo. Una formula che permette ai ballerini di poter trascorrere qualche ora in più in un ambiente solare dove spensieratezza e divertimento sono i veri protagonisti.

Per chi lo desidera, è possibile prenotare la serata di Capodanno: la proposta prevede il Cenone + veglionissimo danzante accompagnata dall’orchestra Marianna Lanteri e dal DJ PRINCE per il latino americano. Una notte di ballo a 360 gradi, dal liscio al latino! L’ingresso è disponibile per la cena oppure a seguire alle ore 22.30. Ricordiamo che è importante prenotare chiamando i numeri 338-2018175 – 338-2250314”.

Nelle serate del venerdì caraibico sarà possibile immortalare i migliori momenti grazie al servizio foto di Alberto Scarzello o di Vincenzo Pacifico che saranno a disposizione per regalare ai partecipanti delle belle foto da poter conservare o condividere con gli amici. DJ delle serate: Carlo Desantis.

La serata del venerdì sarà arricchita da Emanuele Barral in arte “El flaco” batterista e percussionista che ha studiato la musica e cultura afro-cubana specializzato sulle timbales ovvero le percussioni specifiche per la salsa.

Sempre il venerdì alle ore 21.00 ci sarà uno stage gratuito di salsa o bachata o kizomba.

In allegato trovate tutte le locandine relative a questo fine settimana e al Cenone di Capodanno.

Per info e prenotazioni tavoli chiamare il 338-2018175 – 338-2250314

Facebook: https://www.facebook.com/Type-Club-Discoteca-100326051489113/

Il Type Club Crazy Boy si trova a Centallo (CN), in Regione Madonna dei Prati 285