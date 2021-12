Spettabile Redazione,

vorrei complimentarmi e ringraziare la “Caserma Vian” di San Rocco Castagnaretta per l’organizzazione e la meticolosità presso il loro punto vaccinale.

Non tolgo merito assolutamente a nessun altro punto, in quanto sicuramente valido e ben organizzato. In questo momento, però, voglio fare i complimenti al nostro esercito militare.

Una lettrice