Coldiretti Cuneo, a Bra qualità e bontà con Campagna Amica

In occasione dell’evento Bra’s Festival della Salsiccia di Bra, questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 dicembre, al Movicentro la campagna arriva a Bra nel segno dell’eccellenza agroalimentare, del consumo consapevole e del rispetto per l’ambiente. Gli agricoltori di Campagna Amica porteranno i loro prodotti genuini, sani e a Km zero proponendo una gamma variegata di prodotti, alcuni certificati biologici, dal gusto e dal sapore unici, vini, miele, riso, aglio di Caraglio, ortaggi di stagione e trasformati (composte, prodotti sott’olio o sott’aceto), dolci, creme e derivati di nocciola. Per chi fosse in cerca di gustose idee per Natale presso ogni banco ci sarà la possibilità di creare e confezionare strenne natalizie per stupire i nostri cari con specialità 100% Made in Granda.

“Ci fa molto piacere che partecipare al Festival della salsiccia di Bra con i produttori di Campagna Amica – dichiara Luca Truzzi Segretario di Zona Coldiretti Bra – che porteranno in città una varietà di prodotti agricoli di alta qualità, con la certezza della provenienza italiana e controllata. Nel Movicentro offriremo uno spaccato dell’agricoltura Made in Granda, con tipicità locali e produzioni peculiari e di nicchia. Un modo per valorizzare il paesaggio agrario e le radici della cultura rurale. Inoltre sarà un’occasione per i consumatori in cerca di idee regalo di poter trovare tanti spunti enogastronomici”.

I mercati contadini di Campagna Amica hanno una funzione educativa cruciale, perché puntano sull’incontro e sul dialogo tra produttore e consumatore, che riduce al minimo i passaggi dei prodotti e incentiva uno stile di vita attento all’economia locale e alla salvaguardia dell’ambiente grazie all’acquisto di produzioni locali e di stagione, per una perfetta spesa “salva clima”.