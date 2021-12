Elsa Fornero e Alessandro Haber in Fondazione Mirafiore

Proseguono gli incontri del Laboratorio di Resistenza della Fondazione Mirafiore e questa settimana abbiamo di nuovo un doppio appuntamento!

Venerdì 10 dicembre, alle ore 19, appuntamento con l'economista Elsa Fornero con una lectio dal titolo: "Ragione e sentimento nelle riforme economiche del paese".

Il suo nome è strettamente legato alla riforma del sistema pensionistico varata dal governo Monti. Al centro delle sue ricerche c'è il problema della sostenibilità dei sistemi, vale a dire come si può assicurare che il debito previdenziale contratto con le varie generazioni possa essere onorato.

È Professoressa ordinaria di Economia all'Università di Torino e attualmente è consulente del Governo Draghi all’interno del Consiglio di indirizzo economico.

Invece sabato 11 dicembre cambiamo completamente registro e sarà la volta del noto attore Alessandro Haber che si racconta, per la prima volta, in un’autobiografia schietta, sincera e fuori dagli schemi, come del resto è lui stesso, dal titolo "Volevo essere Marlon Brando". Appuntamento alle 18:30!

Nelle pagine del libro, edito da Baldini&Castoldi e scritto insieme a Mirko Capozzoli, come sul palcoscenico sfilano protagonisti e comparse, il racconto di una vita dal flusso a volte imprevedibile, accelerato, talvolta persino centrifugo, ma sempre incredibilmente potente, pagine che ci restituiscono la vitalità istintiva di un attore straordinario e irripetibile come Alessandro Haber.

La partecipazione è, come sempre, gratuita. Per poter partecipare è necessario prenotarsi tramite il sito della Fondazione.

E per chi non potesse essere presente, l'incontro si potrà seguire anche in diretta streaming sul canale YouTube MIRAFIORETV.

