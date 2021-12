A Monterosso Grana, il 18 dicembre, si creano "Nuclei di luce"

Il circolo Acli “Anelli di crescita” propone, in occasione delle festività natalizie, un appuntamento all'insegna della creatività, organizzato per sabato 18 dicembre dalle ore 14.30, all’aperto, per bambini e famiglie, nella zona Castelli.

Si tratta di un laboratorio di land art, arte nella natura, dal titolo: “Nuclei di luce”, un'opera galleggiante installata sulle quiete acque del torrente Grana, realizzata con rami di bossi secchi e muschio.

Dalle 16 alle 17, preso l’Agri Cucaracha, ci sarà la merenda e, dalle 17, un concerto di Natale con la musica di “Note di Val Varaita” e la voce del “Canto nuovo”, nella chiesa di San Giacomo.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria al numero 3703200663.