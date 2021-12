A Savigliano proseguono gli appuntamenti dell’Incantevole Natale

Sabato 11 e domenica 12 dicembre Piazza Santarosa si trasformerà in un luogo da fiaba con le «Botteghe delle meraviglie». In piazza, illuminata dalle splendide luminarie natalizie e da alberi di Natale realizzati con materiale di recupero, i visitatori potranno acquistare i regali da mettere sotto l’albero.

Ampia la scelta: dai prodotti enogastronomici alla bigiotteria artigianale, creazioni uniche, giochi, arredo casa, oggettistica in ceramica e tanto altro ancora.

Dalle 9,30 alle 19,30 la vicina piazza Turletti sarà animata dalla presenza del Laboratorio degli Elfi, una magica costruzione esagonale che accoglierà grandi e piccini per vivere la magia del Natale con i laboratori creativi. Non mancheranno le attività per gli adulti proposte da Lory Crea, il circolo Imago, Elisa Soave e Viviana Balocco.

Tutti i laboratori sono liberi, consigliata la prenotazione.

Dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30 sarà possibile consegnare a Babbo Natale la classica letterina con la lista dei desideri, e scattare una foto con lui. La musica natalizia farà da sottofondo a tutta la manifestazione.

Domenica il centro storico sarà animato dalla sfilata del Complesso Bandistico Città di Savigliano, alle 11.

