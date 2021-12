Cortemilia, il trio Rospigliosi per il festival Antidogma

Il secondo concerto in programma nell’ambito dell’edizione invernale della 42esima edizione del Festival Antidogma Musica, organizzato in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, ha come protagonista il “Trio Rospigliosi” che si esibirà, sabato 11 dicembre alle 21, nella Chiesa di San Francesco a Cortemilia.

Il concerto dal titolo “Dall’Opera alla danza” prevede un programma musicale vario che spazia da brani d’Opera rivisitati tra cui l’Ouverture de “L’Italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini fino ai Tanghi di Astor Piazzolla e le Danze Rumene di Béla Bartók, considerato uno dei pionieri della moderna etnomusicologia.

Il “Trio Rospigliosi”, è formato dalla flautista giapponese Rieko Okuma, dal chitarrista Lapo Vannucci e dal pianista Luca Torrigiani, fondatore del gruppo.

Ingresso gratuito. Green pass obbligatorio. Info e prenotazioni Antidogma Musica: cel. 333.1636170, o tramite email: antidogmamusica@gmail.com.

Rieko Okuma, si laurea in Giappone all’Università d’Arte di Nagoya con il massimo dei voti, si è perfezionata con P. Maisen, M. Martin Kofler (Primo flauto dei München Philarmoniker) e M. Niedermayr (flauto solista dei Wiener Philarmoniker). Nel ’98 si è trasferita in Italia grazie ad una borsa di studio vinta in Giappone. Ha suonato in importanti orchestre tra cui la Nagoya e la Hiroshima Symphony Orchestra. Ha partecipato a numerosi concorsi ottenendo sempre ottimi risultati. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero in formazioni cameristiche e con orchestra.

Lapo Vannucci, laureato al Conservatorio di Firenze con il massimo dei voti e la lode con A. Borghese, frequenta il biennio della Scuola di Musica di Fiesole e segue masterclass di A. Tallini, A. Company, F. Romano, F. Zigante e S. Viola. Successivamente si specializza con A. Ponce e T. Chagnot a l’Ecole Normale de Paris dove ottiene il Diplôme Supérieur d’exécution e il Diplôme Supérieur de Concertiste. Vince numerosi concorsi internazionali. È docente al Conservatorio di Foggia. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

Luca Torrigiani diplomato a pieni voti in pianoforte, organo e composizione organistica al Conservatorio di Firenze sotto la guida dei maestri Fiuzzi, Mochi e De Santis. Si è perfezionato con P. Masi, H. Moreno, F. Wibaut e J. Demus. La sua carriera è iniziata con una tournée nelle più importanti sale giapponesi a Gifu, Nagoya e Tokyo. Da diversi anni si dedica al repertorio cameristico con numerosi concerti in importanti stagioni musicali. Con il Duo Prevert, insieme a Davide Bandieri, primo clarinetto dell’orchestra di Losanna, ha vinto diversi primi premi in concorsi internazionali. Numerosi compositori contemporanei: F. De Santis, L. Giachino, F. Di Fiore, A. Taggeo, M. Pittino, hanno dedicato lavori al trio Rospigliosi da lui fondato. È docente al Conservatorio di Padova.