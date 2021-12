IllumiNatale porta a Cuneo lo spettacolo di luci delle Olimpiadi 2000: in piazza Galimberti le prove di "Les Maudits Sonnants"

Si terrà domani (sabato 11 dicembre) in piazza Galimberti a Cuneo il nuovo grande evento di IllumiNatale, il calendario di eventi natalizi del capoluogo di provincia: lo spettacolo musicale acrobatico sospeso della compagnia francese "Transe Express", "Les Maudits Sonnants".



Questa sera, la cittadinanza di Cuneo apre il proprio week-end godendo delle prove dello spettacolo stesso, a cura di Mirabilia.



Domani verrà quindi riproposto il grandioso spettacolo presentato all’inaugurazione dei Giochi Olimpici di Sidney del 2000 e di Matera Capitale europea della Cultura del 2019, in cui un gigantesco fiore meccanico si era alzato a 50 metri di altezza per poi aprirsi e trasformarsi in un enorme carillon aereo con otto musicisti appesi e attori acrobati in aria e a terra.