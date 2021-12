Grave incidente stradale a Villanova Mondovì, nel pomeriggio di oggi (sabato 11 dicembre).

Coinvolto un uomo, che stava camminando in via Mondovì quando è stato travolto da un'automobile. Solerte l'intervento dell'emergenza sanitaria, ma purtroppo la vittima si è spenta in ospedale poco dopo il fatto.

Alla guida dell'automobile una donna, in forte stato di choc.

Sul posto i carabinieri di Mondovì con tre pattuglie.