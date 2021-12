A Cuneo gli artisti del "San Carlo" di Napoli

Anche quest’anno, dopo la pausa forzata del 2020, gli Artisti del Teatro San Carlo di Napoli si esibiranno a Cuneo in una serata di beneficenza a sostegno dei progetti del Centro Studi per la Pace di Demonte.



Martedì 21 dicembre 2021, alle ore 20.30, al Teatro Toselli di Cuneo, i tenori Gaetano De Rosa, Alessandro Lualdi e Michele Maddaloni, il soprano Mika Yatsugi, accompagnati al pianoforte dal M° Antonino Armagno, renderanno omaggio al grande artista napoletano Enrico Caruso a 100 anni dalla sua morte, nel concerto Caruso. La mia vita.



Lo spettacolo vuole ripercorrere la vita del grande artista napoletano partendo dalla sua infanzia, dura e povera, sullo sfondo di una Napoli in piena Belle Époque. Seguiremo i suoi primi passi nel mondo dell’opera che l’hanno portato a diventare, grazie alla sua caparbietà ed allo studio, non solo ambasciatore nel mondo del bel canto italiano, ma anche il più grande tenore venerato ed osannato nei primi anni del ‘900. Per il suo tempo, Caruso è stato un uomo modernissimo ed innovatore: con la sua voce ha cambiato il mondo dell’opera, definendo il cambio netto tra lo stile di canto ottocentesco e quello attuale.



Il Centro Studi per la Pace ha voluto gettare un ponte tra Napoli e Cuneo, ponte che è stato accolto con entusiasmo dalle nuove leve del Liceo Musicale Ego Bianchi.

Lo spettatore avrà modo di apprezzare la professionalità, la qualità delle voci e l’esperienza ovunque riconosciuta dei tenori e della soprano alle quali si affiancherà la preparazione, la tecnica e la voglia di essere protagonisti del Coro degli studenti del Liceo Musicale Ego Bianchi di Cuneo diretto da Chiara Albanese ed Elda Giordano, con l’organizzazione artistica di Nina Monaco.



Saranno eseguite musiche di Flotow, Denza, Puccini, Giordano, Leoncavallo, Verdi, Bizet, Tosti, Ernesto De Curtis, Cardillo, Di Capua.



L’esecuzione dei brani musicali sarà preceduta dalla proiezione del corto L’eterno con protagonista il tenore Gianluca Terranova e la regia di Giovanni Pelliccia: il grande tenore affronterà i punti salienti della sua vita rivisti con gli occhi del cuore e con i sentimenti e incontrerà in questo spazio non spazio, tempo non tempo, le persone più care della sua vita, a cominciare dalla madre, in un viaggio fatto di sensazioni, inquietudine, amore e poesia.



Il cortometraggio è stato realizzato dalla Fondazione Cives – Mav di Ercolano, Regione Campania e Scabec.



Il concerto è reso possibile anche grazie al contributo della Fondazione CRC e della Banca di Cherasco.