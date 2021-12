Si cercano nuovi volontari di Croce rossa: al via un corso a Barge e Paesana

La pandemia da Covid con il quale siamo costretti a vivere da oltre venti mesi ha messo in luce, tra le tante altre cose, l’importanza che nel nostro Paese riveste la rete del volontariato.

E, al tempo stesso, ha insegnato come ci sia sempre bisogno di volontari, a dar manforte alle Associazioni del territorio. Proprio per questo, le sedi della Croce rossa di Barge e Paesana stanno lanciando un nuovo corso per aspiranti volontari. Le lezioni partiranno a gennaio 2022, ma in questi giorni sono in programma serate di presentazione, volte a fornire tutte le informazioni utili sul prossimo percorso formativo.

A Barge la serata è in programma questa sera, 13 dicembre, alle ore 20.30, nei locali dell’Alter Hotel di Barge, in piazza Stazione, 1. Domani sera (14 dicembre), l’appuntamento è invece a Paesana, in via Erasca 14, presso la sede della Croce rossa.

Verrà presentato alla popolazione il nuovo corso per aspiranti volontari. Sarà presente il direttore del corso, che illustrerà, a chi volesse saperne di più, prima di procedere con l’eventuale iscrizione, dettagli e durata delle lezioni, ma anche le diverse opportunità di servizio che si apriranno una volta terminata questa fase di formazione o quelle successive.

L’ingresso è libero. Sarà necessario esibire il green pass. Al termine della serata sarà possibile, per chi lo desidera, procedere con l’iscrizione, che tuttavia potrà essere sottoscritta anche autonomamente nei giorni successivi, secondo le modalità che verranno illustrate.

La serata ha lo scopo di chiarire meglio i meccanismi formativi ed operativi della Croce Rossa, spesso non così conosciuti e causa di dubbi e titubanze tra i possibili interessati.