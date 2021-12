Paolo Bongioanni (FdI) sul bilancio regionale: “Risorse importanti per le realtà montane e periferiche”

Paolo Bongioanni, presidente del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, è intervenuto in data odierna in occasione della seduta del Consiglio regionale del Piemonte, nella quale sono state approvate alcune variazioni di bilancio, “materia complessa per gli enti locali, nonostante la temporanea sospensione dalle regole europee del patto di stabilità, sulle quali sarà bene vigilare in futuro, affinché anche dopo la pandemia si possano finalmente effettuare manovre finanziarie espansive e non solo più rigido rigore finanziario, che comporta conseguenze molto dure e quasi vessatorie nei confronti del cittadino medio”.

Esaurita tale premessa, Bongioanni, a nome di Fratelli d’Italia Piemonte, ha giudicato positivamente il documento, che contempla risorse importanti anche per le realtà territoriali montane e più periferiche, che spesso scontano divari difficili da colmare con i territori metropolitani. In particolare, “ritengo positivi gli stanziamenti per il mantenimento dell’ufficio della polizia amministrativa di Ceva, che dà dignità e presidio al territorio della valle Tanaro. Altrettanto importante l’intervento a sostegno dei vigili del fuoco volontari degli incendi, che svolgono un ruolo delicato nel preservare il grande patrimonio arboricolo e boschivo piemontese, così come quello destinato al mantenimento del presidio della Croce Rossa a Sampeyre, in valle Varaita”.

Se poi si entra in alcuni capitoli economici che hanno bisogno di sostegno, visto che la pandemia impone forti restrizioni anche ai viaggi, merita di essere sottolineato lo sforzo in favore dei consorzi degli operatori turistici e le ATL, professionalità che la legge 14/2016 prevede in prima linea nell’accoglienza, facendo conoscere ai visitatori il Piemonte, anche grazie a eventi del calibro dell’Eurovision Song Contest. “Va anche sottolineato il contributo erogato alle Pro Loco piemontesi, custodi di un patrimonio culturale e di una memoria del territorio e che non sono da ritenersi solo occasione di divertimento cittadino, ma anche opportunità per la valorizzazione locale - ha proseguito Paolo Bongioanni -. In secondo luogo, va rammentato come in questo bilancio ci siano risorse significative per un altro dei settori che sta vivendo un momento formidabile, quello del turismo bianco, con il supporto alle aree sciabili e agli impianti a fune. Non è stato dimenticato poi lo sport, uno dei motori sociali e di aggregazioni giovanile, su cui la Regione continua, giustamente, a puntare. Importanti anche le ferrovie, con interventi di salvaguardia del traffico su rotaia e l’introduzione a Limone Piemonte di una serie di navette che collegano l’abitato francese di Tenda con la val Vermenagna, trasferendo gli sciatori dal Ponente ligure e dalla Costa Azzurra al Cuneese”. In ultimo, merita un encomio “il finanziamento delle decine di tirocini e delle visite di studio all’estero per i nostri giovani, un segnale importante di come la Regione cerchi di avere una visione internazionale sempre più spiccata. Il nostro territorio ha una vocazione transfrontaliera enorme e tutta la sua porzione occidentale è confinante con la Francia: ci auguriamo, in virtù di ciò, che al trattato del Quirinale seguano fatti concreti, a partire dai finanziamenti per le infrastrutture di collegamento e le opere di compensazione, di cui abbiamo necessità e bisogno urgenti.